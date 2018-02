Opera, la Carmen proiettata al cinema Excelsior

Il 6 marzo alle 19.45 La Carmen, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, viene proiettata al cinema Excelsior di Falconara. L’opera è un adattamento del regista Barrie Kosky e interpretato dal mezzosoprano Anna Goryachova nei panni di Carmen e dal tenore Francesco Meli in quelli di Don José, dal soprano Anett Fritsch in Micaëla e dal basso-baritono Kostas Smoriginas nei panni di Escamillo. La direzione musicale è a cura di Georges Bizet. Opera in quattro atti, Carmen è il lavoro più conosciuto del compositore francese Georges Bizet e uno dei titoli più celebri di tutto il repertorio operistico.



Il biglietto ha il prezzo di 12 euro e ridotto 10 euro.