Choco Marche, sabato è il giorno di Miss Italia: all'evento Carlotta Maggiorana

Sabato e domanil’appuntamento è a Piazza Pertini di Ancona con Choco Marche, il grande evento dedicato al cioccolato artigianale. 22 gli stand aperti con orario 9 - 20 con espositori dalle Marche, da tante regioni d’Italia e anche dall’Ecuador per la 17° edizione dell’iniziativa di Confartigianato organizzata in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio.

La manifestazione è stata inaugurata dal taglio del nastro alla presenza del sindaco Valeria Mancinelli e del presidente e segretario generale Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli. Domani (sabato 17) a Choco Marche è la giornata di Miss Italia: Carlotta Maggiorana, madrina d’eccezione dell’evento, sarà presente dalle 18 nell’area riservata agli incontri con gli ospiti, intervistata da Marco Zingaretti.

Tanti gli appuntamenti al Salotto delle Degustazioni dove l’enogastronomia di qualità del territorio si abbina a vini, liquori, distillati e l’abilità degli chef diventa spettacolo. Alle 11 degustazione ‘Le vie del caffè e del cioccolato’ a cui seguirà la ‘Colazione con il produttore’ alle 12. Alle 16 appuntamento con il Cooking show di Serena D'Alesio de "Il Marchese del Grillo" di Fabriano. Ancora Cooking show alle 17 con Marco Cupido de "La Degosteria" di Ancona. Alle 18 Barbara Serrani de “Il Bassotto” di Sirolo guiderà la degustazione ‘Basta un poco di... Zafferano e gelato’; a chiudere, ‘Made in Umbria: il Pampepato di Terni’ alle 19.

Per tutta la durata della manifestazione si potrà inoltre vedere all’opera la Fabbrica del Cioccolato e scoprire come nasce il delizioso alimento. Choco Marche non manca di regalare emozioni anche ai più piccoli che nel laboratorio Decoriamo al Cioccolato si cimenteranno nella decorazione di dolcetti al cioccolato mentre nella Tana nella Choco Piazza potranno giocare con puzzle e costruzioni e scrivere una lettera a Babbo Natale. Atmosfere natalizie anche nello spazio ‘A scuola di creatività’ dove tutta la famiglia può realizzare sotto la guida di uno staff esperto decorazioni a tema per la casa in vista delle festività.