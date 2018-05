YFF 2018: Lucarelli sul palco con la sua "opera buffa della censura"

Per la rassegna Your Future Festival 2018 martedì 15 maggio al via lo spettacolo di Carlo Lucarelli Controcanti. L’Opera buffa della censura alle 21 presso l'Aula Magna di Ateneo - Polo Monte Dago. L'evento, con Marco Caronna (voce e chitarra) Alessandro Nidi (pianoforte) voce fuoricampo Moni Ovadia, è in collaborazione con Marche Teatro. Biglietto €10,00 posto unico non numerato. Biglietti in prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - www.marcheteatro.it.

La trama: due musicisti stravaganti si rifugiano in uno scantinato e lì dentro trovano uno scrittore, fuggito per motivi molto seri. Lo scantinato sembra essere un rifugio clandestino, di epoca fascista, con un vecchio microfono e una vecchia radio. I tre scoprono documenti che provano che da quel seminterrato si denunciavano gli orrori tragicomici della censura dell’epoca, lo scrittore li conosce, li commenta, li racconta. E così parte un viaggio semiserio tra le musiche che hanno osato lo sberleffo al regime ma poi i tre scoprono che il microfono funziona ancora e che la censura ha continuato il suo stupido cammino. Tra misteri svelati dallo scrittore, canzoni accennate dai musicisti, un esterno che si manifesta con rumori sinistri e con ospiti inattesi, continua il viaggio dei tre fuggiaschi.