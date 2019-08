Musica, ballerine e cucina brasiliana: Carioca Party al Summer Park di Jesi

L’energia del Carioca Party sta per arrivare con l’VIII edizione. La festa brasileira con samba e capoeira è lunedì 12 agosto al Summer Park di Jesi, nell’area verde del Circolo Cittadino Tennis Club Jesi, dalle 18 alle 24. Dalle 18 Dj set con Israel Freire, aperitivi internazionali, ballerini e ballerine. A far girare la testa con i colorati e sexy abiti brasiliani saranno le sensuali Mara, Clari e Neide direttamente dal Brasile. Il Professor Guinomo, della Scuola Nago di Ancona, farà spettacoli di capoeira e insegnerà i segreti del tipico ballo.

Al super party di Jesi la cena carioca è a cura di Marco Stecconi del locale Repubblica Libera di Bananas di Marina di Montemarciano. «L’idea del Carioca Party nasce dalla personale passione per il mondo brasiliano. I colori, l’allegria, la voglia di vivere e la musica sono capaci di trasmettere energia a tutti – spiega l’organizzatore Matteo Montesi – Per rendere ancora più suggestiva la festa sono ben accetti look di colore verde ed oro ed anche infradito!» Ad arricchire il caldo lunedì della settimana di Ferragosto anche, come oramai tradizione vuole, il doppio party della serata con Corona Party e tanti gadget targati Corona Extra distribuite da bellissime “coroncine”. Info e prenotazione posto a tavola al 3334939687.