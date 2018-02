"Caravaggio, l'anima e il sangue": due giorni al cinema per scoprire l'essenza dell'artista

Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi: al Cinema Excelsior di Falconara al via la proiezine del film Caravaggio – L’Anima e il Sangue martedì 20 e mercoledì 21 febbraio alle ore 17.30 e 21.30.

La contemporaneità dell’animo di Caravaggio viene restituita nel film da scene fotografiche e simboliche ambientate in un contesto contemporaneo ed essenziale, che mettono in scena gli stati d’animo di Caravaggio con scelte visive ed artistiche visionarie e di grande impatto emotivo: la costrizione, la ricerca della libertà, il dolore, la passione, l’attrazione per il rischio ma anche per la misericordia, fino alla richiesta di perdono e redenzione.