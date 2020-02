Teatro: sul palco Cappuccetto rosso e le altre "letture a merenda"

Arriva a Maiolati Spontini un weekend tutto dedicato alle fiabe, con le “Letture a merenda” sabato 15 febbraio ore 17 presso la Biblioteca La Fornace a Moie, e il pluripremiato spettacolo “Cappuccetto rosso” in scena domenica 16 febbraio ore 17 al Teatro Spontini. Le “Letture a merenda” del sabato sono letture per bambini dai 3 ai 10 anni intorno alla fiaba di Cappuccetto Rosso, a cura di Arianna Baldini dell’ATGTP, e sono seguite da una merenda. L’evento è a partecipazione gratuita per un massimo di 30 partecipanti, iscrizioni al tel. 0731 702206 e-mail info@bibliotecalafornace.it.

Domenica il Teatro “G. Spontini” di Maiolati Spontini ore 17 accoglie uno degli spettacoli più attesi della 36esima Stagione di Teatro ragazzi organizzata dall’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Ragazzi in collaborazione con il Comune di Maiolati Spontini e con l’AMAT. Lo spettacolo ha vinto importanti riconoscimenti nazionali tra cui il Premio Eolo Award 2019 (l’Oscar del teatro ragazzi in Italia), il Festebà 2018, ed il Premio Infogiovani Young&Kids Fit Festival Internazionale del Teatro e della Scena. È firmato dalla compagnia La luna nel letto/Tra il Dire e il Fare, in coproduzione con Teatri di Bari, Crest di Taranto, con il sostegno della scuola di danza Artinscena. Drammaturgia, regia, scene e luci sono di Michelangelo Campanale, coreografie di Vito Cassano, in scena i danzatori acrobati della Compagnia EleinaD: Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli. “Cappuccetto rosso” ricostruisce una nuova originale versione della celebre fiaba, dove la danza e il teatro, fra citazioni pittoriche e cinematografiche, si uniscono per concorrere a un risultato di grande spessore, riuscendo a suggerire ed esplicitare molti dei sottotesti che la fiaba propone. Biglietti a 8 euro su VivaTickets.