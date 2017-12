Capodanno sui Sibiliini: ciaspolate, natura e un viaggio all'insegna dell'avventura

Eccezionale itinerario nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in luoghi dall’incredibile fascino come le Lame Rosse, i Piani di Ragnolo, il Santuario di Macereto…nel nucleo pulsante di un gruppo montuoso che affascina tra il versante “magico” e il versante “fiorito”. Ci divertiremo nel Parco Avventura immerso nel bosco assicurati da corde e funi e sulla teleferica sospesa sul lago di Fiastra e ci stupiremo davanti alla piccola Cappadocia delle Marche e al magnifico santuario in travertino. Al termine di panoramiche ciaspolate sulla neve, ci attendono piacevoli serate davanti al camino in un autentico agriturismo in pietra. Una perfetta alchimia di emozioni per un Capodanno d’eccezione.

Incontro: 30 dicembre h9,00 Civitanova Marche co. Pasticceria Dolce &co oppure h10,15 Campo Avventura San Lorenzo al Lago (al momento dell’iscrizione comunicare quale sarà dei due il luogo di incontro scelto).

Pasticceria dolce & Co. Civitanova Marche, via Luigi Einaudi 218.

1° giorno – Trasferimento su mezzi privati al lago di Fiastra e inizio percorso avventura (in tutta sicurezza) tra terra, acqua e cielo: ponti sugli alberi e volo con teleferica sul lago. Pranzo al sacco e trekking alle Lame Rosse, la “piccola Cappadocia” marchigiana. Trasferimento in agriturismo tipico in camere doppie, triple e quadruple, sistemazione e cena. Principianti: camminata 3 h, distanza 8 km, dislivello 250 m.

2° giorno – Un itinerario da sogno: trekking (o ciaspolata in presenza di neve) sul Grande Anello dei Sibillini, che partendo da Cupi ci conduce al Santuario di Macereto, imponente sito religioso la cui straordinaria architettura trasuda spiritualità. Cenone in agriturismo per festeggiare al meglio il nuovo anno. Principianti: camminata 4 h, distanza 7 km, dislivello 250 m.

Menù del cenone (sono possibili variazioni): ANTIPASTO: affettati e formaggi aziendali, ricotta e coratella; PRIMI: gnocchi al sugo di pecora, ravioli funghi e tartufo, lenticchie e zampone; SECONDI: capocollo di maiale con cipolline al forno, agnello alla brace, insalata mista. DOLCI: panettone e pannociato – Frutta e spumante

3° giorno – Ciaspolata ai Piani di Ragnolo, praterie in alta quota! Galleggiando sulla neve giungiamo fino alla Punta di Ragnolo (1529 m) che permette di godere di un panorama a 360° sul meglio dei Monti Sibillini, la maniera migliore per iniziare il 2017 all’insegna dell’emozione! In caso di assenza di neve, trasferimento al paese di Castelluccio e spettacolare trekking panoramico sull’altopiano. Saluti finali e ritorno su mezzi privati. Turisti: camminata 3 h, distanza 7 km, dislivello 200 m.



N.B. L’ordine delle attività ed il loro contenuto possono subire delle variazioni a discrezione della guida qualora circostanze particolari lo rendano necessario.

Quota (camere triple e quadruple) entro il 1 dicembre: € 235; dopo il 1 dicembre € 255

Quota (camere doppie) entro il 1 dicembre: € 250; dopo il 1 dicembre € 270

Caparra al momento dell’iscrizione: 50 € (IBAN per bonifico http://www.ilponticello.net/contact/)

Saldo finale della quota: 30 gg prima della partenza

Numero minimo 8 partecipanti

la Quota comprende:

Guida naturalistica al seguito;

Trattamento di mezza pensione in agriturismo;

Cenone di capodanno (bevande incluse);

Noleggio ciaspole (racchette da neve);

Escursioni guidate nel Parco Nazionale dei Sibillini.

la Quota non comprende:

Pranzi al sacco acquistabili in agriturismo;

Trasporti da/per le escursioni;

Assicurazioni facoltative ed extra di carattere personale;

Percorso avventura e teleferica sul lago di Fiastra;

Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 Cell. +39 3337435749 – Email federico@ilponticello.net

Dettagli sulla sistemazione: Salvo prenotazioni per camere matrimoniali, i partecipanti verranno sistemati in camere triple e quadruple. In questo modo potrà capitare di dover condividere la stanza con compagni di viaggio conosciuti in questa occasione. Noi faremo ogni sforzo per venire incontro alle esigenze di tutti, cominciando col mettere in stanza uomini con uomini e donne con donne, ed evitando di sistemare in letto matrimoniale persone che non si conoscono. E’ possibile richiedere la sistemazione in camera singola, che verrà assegnata previa disponibilità e al pagamento di un supplemento.

Allergie e regimi alimentari particolari: non dimenticate di segnalarci al momento della prenotazione le vostre esigenze alimentari. Richieste dell’ultima ora potrebbero non essere accettate. Tenete conto inoltre che spesso è difficile reperire alimenti particolari (p.e. senza glutine), e per questo vi raccomandiamo di portare con voi tali alimenti. Come sempre faremo del nostro meglio per venire incontro alle vostre esigenze.