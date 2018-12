Capodanno al Raval: si festeggia nella maniera più esay

Il Capodanno più easy è solo al Raval di Ancona. Non ci saranno menù obbligatori o prezzi diversi da una normale serata, proprio per rendere questo evento accessibile e alla portata di tutti quelli che vorrano stare insieme e fare festa. A completare l'offerta, oltre al menù del mese, gli chef proporranno qualche piatto particolare per festeggiare l'ultimo dell'anno insieme. La prenotazione per la cena non è obbligatoria.

L'evento prende il via dalle ore 18 fino a notte in consolle i deejay della Raval family.