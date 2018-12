Capodanno al parco giochi: menù baby e divertimento per i più piccoli

Cenone, musica, karaoke e ballo: al Paradise di Monsano al via la festa di Capodanno con musica e tantissimi giochi per i più piccoli. Per i bambini di massimo otto anni è previsto un menu baby, mentre al tavolo fino a 12 anni viene servito il menu adulti con prezzo ridotto. Su richiesta è possibile consumare al tavolo un menu baby, con prezzo 40 € e comunicazione obbligatoria al momento della prenotazione.



Prezzi: adulti: 60 €, bambini: 20 € (al parco giochi, max 8 anni), bambini: 40 € (al tavolo, fino a 12 anni). Prenotazione obbligatoria: 0731.605070.