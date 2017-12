Capodanno al Mia: la festa con doppio cenone è servita

Al Mia arriva la festa di Capodanno più grande del centro Italia. Nei differenti ambienti del locale possibilità di scegliere tra due diverse tipologie di Cenoni serviti al tavolo,per poi vivere la festa fino alle prime luci dell'alba nell'area disco.



Prezzi:

Gran Cenone servito con menu di pesce al Mia Show Restaurant e Ingresso in Disco 80 Euro

Gran Cenone servito con menu di pesce al Mia Show Restaurant e Tavolo in disco 110 euro con una bottiglia di champagne/distillato ogni 5.

Gran Cenone servito di pesce al Mia Show Restaurant con Hotel e Navetta 130 euro



Cenone servito con menu di carne al Mia Clubbing e ingresso in Disco 50 euro

Cenone servito con menu di carne al Mia Clubbing e tavolo in Disco 80 euro con una bottiglia di champagne/distillato ogni 5

Gran Cenone servito di carne al Mia Clubbing e Hotel con Navetta 100 euro

Cenone per bambini 30 Euro.



Tavolo disco 35 Euro Area dance con una bottiglia di champagne/distillato ogni 5

Tavolo disco Area Street 40 Euro con una bottiglia di champagne/distillato ogni 5

Tavolo disco Privè 60 Euro con una bottiglia di champagne/distillato ogni 5



Prezzi ingresso Mia Clubbing

Prevendite senza limiti di orario

Prevendite ingresso disco donna 10 Euro con drink incluso

Prevendita ingresso disco uomo 15 Euro con drink incluso



Ingresso ridotto entro le ore 1:00

Ingresso ridotto donna 10 euro con drink incluso

Ingresso ridotto partner uomo 15 euro con drink incluso



Ingresso intero

Ingresso Intero disco uomo 20 Euro con Drink incluso

Ingresso Intero disco donna 15 Euro con Drink incluso



Per Info e Prenotazioni 071-7592754