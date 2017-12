Esclusività ed eleganza, ecco il Capodanno al Monte Conero

Torna IL Capodanno esclusivo ed elegante al Monteconero Hotel, Badia San Pietro. Il Monteconero Hotel ricavato da una badia camaldolese del 1100, in un ambiente suggestivo che ricorda le fastose corti con del 1700, incastonato come un gioiello nella lussureggiante vegetazione del Parco del Conero, dove l’accoglienza della natura e la scenografia unica del luogo, vi farà vivere l'atmosfera di un ultimo dell'anno da favola a 572 metri sul livello del mare.

Il programma

Ore 20.30 Cena di Gala - Cena Spettacolo Italian Style con Musica, Spettacoli, Intrattenimenti.

MENU' di PESCE: Aperitivo di benvenuto. Le bollicine, i cocktails e bocconcini fantasia con finger food del nostro chef. Il salmone, il tonno e lo spada da noi marinati - i gamberi al vapore in panzanella al profumo di origano - l'insalatina di polipi con patate e l'insalatina di seppie con ortaggi in vinaigrette - le ciotole calde di calamari con carciofi e moscardini con le fave. I ravioli al ripieno di pesce nobile con pomodori pachini e mandorle tostate. I tagliolini all’astice e crostacei. Il filetto di branzino del Mediterraneo in crosta di patate di Colfiorito e ortaggi al gratin. Le mazzancolle flambate al Brandy accompagnate da cicoria saltata. Sorbetto. Dolci e uva della tradizione. Semifreddo al pistacchio. Caffè.....e a tarda notte: lenticchie di Castelluccio con Cotechino. Vini D.O.C. in abbinamento suggeriti dai nostri Sommeliers

MENU’ CARNE: Aperitivo di benvenuto. Le bollicine, i cocktails e bocconcini fantasia con finger food del nostro chef. Assortimento di salumi marchigiani, pecorini con marmellate, quaglia tostata con purea di patate, erbette di campo saltate in padella. I ravioli di ricotta e spinaci con pachini e mandorle tostate. Le chitarrine al ragù di cinghiale. Il filetto mignon in crosta di parmigiano - Le verdure al gratin - La cicoria saltata. Sorbetto. Dolci e uva della Tradizione. Semifreddo al pistacchio. Caffè.......e a tarda notte: lenticchie di Castelluccio con Cotechino. Vini D.O.C. in abbinamento suggeriti dai nostri Sommeliers

CENONE A BUFFET: Salumi marchigiani con crescia caciotta d’Urbino e olive. Tortello di ricotta e spinaci al profumo di funghi porcini con vellutata al parmigiano e salsiccia di frattula. Mille foglie all’uovo gratinate con ragù maceratese. Sella di vitello glassata al forno con salsa di champignon e patate della nonna. Lenticchie di Castelluccio con Zampone. Dolci e frutta della tradizione. Caffè. Vini D.O.C. In abbinamento suggeriti dai nostri Sommelier.

Ore 24.00 Brindisi e Festeggiamenti per tutta la notte con 3 Ambienti 6 Generi Musicali: Dance ‘90 / Happy House, Latin / Urban / Happy House, Revival dagli anni ‘60 ad oggi. In più ambiente Over 25 Years Old con Dj Set & Live Perfomance. Le melodie, i suoni, i colori della notte più lunga dell’anno, le live perfomance di Oscar Oliva e Michelle Sax, l’animazione di Andrea Paladini, Maurizio Leone e Sven, le vocal performance di Gabri e Boogieman, la raffinatezza di Francesca Berre’, l’organizzazione eccellente di Marco Cerioni con lo staff del SUI Club, l’originalità e lo stile di Alessandro Sartarelli con lo staff Eventi Divertenti.

Lista prezzi

Cenone + buffet di dolci + drink per la festa € 100

Cenone + Tavolo Riservato dopo il cenone € 120

Cenone a buffet di carne + dolci + drink per la festa € 75

Cenone a buffet di carne + dolci + Tavolo riservato dopo il cenone € 95

Tavolo Riservato per dopo il cenone da € 50

Ingresso dalle ore 23.30 buffet di dolci + drink

€ 30 ritirando la prenotazione entro il 30.12 (posti limitati)

Ingresso dalle ore 0.30 buffet di dolci + drink

€ 30 ritirando la prenotazione entro il 30.12

€ 25 ritirando la prenotazione entro il 20.12

Ingresso dalle ore 0.30 buffet di dolci

€ 30 la sera stessa

I biglietti di prevendita per ingresso normale dopo il cenone (buffet di dolci+drink) sono disponibili dal 12 dicembre dal Caffè Giuliani Ancona, all'ufficio Eventi Divertenti di via Sacco e Vanzetti 13 (0719695251), Sui Club durante le serate di apertura del locale, American Bar del Coppo Sirolo (0719330292), Caffè 91, Jesi (0731213384). L'acquisto presso questi punti vendita non è maggiorato del diritto di prevendita. Biglietti di prevendita per ingresso normale dopo il cenone (buffet di dolci+drink) e con tavolo dopo cena disponibili dal 12 dicembre: online su https://www.ciaotickets.com/evento/capodanno-al-monteconero. L'acquisto presso questi punti vendita è maggiorato del diritto di prevendita.

Pernottamento su prenotazione

E' possibile anche fermarsi dopo una notte di divertimento così all'Hotel Monteconero, con le seguenti soluzioni: Camera doppia o matrimoniale + Brunch del 1 gennaio € 70; Camera tripla + Brunch del 1 gennaio € 60; Check in dalle ore 14.00 del 31.12. Very late check out per il 1 gennaio. Parcheggio incluso per il periodo del soggiorno. Soluzione pernottamento convenzionata, Hotel Le Cave (Sirolo) prezzi per persona: Camera matrimoniale € 60 [ Colazione inclusa ].

Info e park

PARCHEGGIO INTERNO

PARCHEGGIO ZONA META' MONTE con servizio Navetta

PARCHEGGIO ai piedi del MONTECONERO con servizio Navetta

PARCHEGGIO adiacente al Comune di Sirolo con servizio Navetta

Servizio NAVETTA operativo dalle ore 0.30 alle ore 6.00 (dal parcheggio di Sirolo dalle ore 1.00)

HOTEL MONTECONERO **** BADIA SAN PIETRO

Via Monteconero 26, 60020 Sirolo, Riviera del Conero