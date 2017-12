L'ultimo dell'anno è "easy" al Raval: stesso menù, stessa atmosfera e soprattutto lo stesso divertimento con la musica di Tip Toe - Hylo dalle 18 fino a mezzanotte. Per l'occasione verranno proposti solo alcuni piatti speciali per salutare il 2017 ma, per il resto, quella di domenica sarà una festa accessibile e aperta a tutti.

E' gradita la prenotazione al numero 071 2320951.