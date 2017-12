Capodanno: i live di Colapesce e Jolly Mare fanno ballare la piazza

Il Capodanno di Ancona in Piazza del Plebiscito si rinnova con le sonorità elettroniche: da tre anni, il capodanno di Ancona si inserisce nella cornice natalizia della città e costruisce un ambiente di ricerca, di musica di qualità, di attenzione alle giovani generazioni e alle sonorità contemporanee, ospitate in Piazza del Plebiscito.

Quest'anno l'offerta cresce ancora con la presenza di due guest, e si tratta di due tra i più interessanti artisti in circolazione in Italia in questo momento nei rispettivi settori. Dalla mezzanotte si esibirà Colapesce, uno dei cantautori più importanti e apprezzati della sua generazione e, in consolle, Jolly Mare, astro nascente della scena dance italo disco. Prima ancora, dalle 22, deejayset del Vodkatronik e Tales.