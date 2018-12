Capodanno del Conero: si balla al palazzetto con il mega party

Al via il 31 dicembre al PalaPrincipi di Camerano il Capodanno del Conero. Un evento organizzato da Sui, Mood Club, Mamare ed Eventi Divertenti. La prenotazione del cenone nei rinomati ristoranti partner della zona come il Fortino Napoleonico o Le Cave, garantirà l'accesso al party di Camerano mentre per tutti gli altri che vorranno entrare da mezzanotte e mezza la disponibilità è limitata fino al completo esaurimento dei biglietti disponibili. Il programma prevede dalle 20.30 la cena di gala con i ristoranti partners con brindisi e da mezzanotte e mezza opening party presso il Palaprincipi Prezzi: Cenone, ingresso al party e drink per la festa € 110; cenone, tavolo riservato al party € 130. Tavolo Riservato al party € 50. Ingresso al party e drink € 30 ritirando la prenotazione entro il 29.12. Ingresso al party e drink € 35 ritirando la prenotazione entro il 30.12. Ingresso al party senza drink € 35 all'ingresso se ancora disponibili.

Biglietti per l'ingresso dopo il cenone disponibili dal 22.12 presso: Caffè Giuliani Ancona Tel. 071204885, Ufficio Eventi Divertenti, Ancona Tel. 0719695251 (ore ufficio), American Bar del Coppo (Sirolo) Tel. 0719330292, Sui Club durante le serate di apertura del locale e Caffè 91, Jesi (AN) Tel. 0731213384. Biglietti online su ciaotickets.