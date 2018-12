Che faccio a Capodanno? Gli eventi dal 28 al 31 dicembre

E' in arrivo la notte più lunga dell'anno e, per festeggiare l'arrivo del 2019, sono molte le iniziative in programma e gli eventi da non perdere: ad Ancona, in piazza del Plebiscito, si brinda con la musica dei Meganoidi e di Maria Antonietta: Capodanno 2019: Meganoidi e Maria Antonietta per brindare al nuovo anno

„la serata viene introdotta fino a mezzanotte da un djset a cura di Eve, per poi lasciare il posto, dopo il brindisi, ad una delle più talentuose cantautrici dell'attuale scena italiana, Maria Antonietta. Dopo la sua esibizione, tocca invece, a un gruppo di culto della scena italiana che quest'anno compie vent'anni di attività, i Meganoidi. Il primo dell'anno ci si sposta poi al teatro delle Muse con il concerto dell'Orchestra di fiati, mentre l'orchestra Concordia sale sul palco del teatro Gentile da Fabriano.

A Jesi, al Mercato delle Erbe, al via il cenone solidale per stare in compagnia e fare del bene al prossimo, alla Badia San Pietro c'è l'esclusivo ed elegante capodanno al Monte Conero, al Raval si festeggia in maniera più "easy", al Miami di Monsano si brinda con i latini del Mamacita, al Donoma c'è Matteo Borghi che anima la festa fino alle prime luci dell'alba, alla Jarana c'è un deejay set scatenato e, infine, party latino anche al Noir di Jesi con Azukita. Party esclusivo con cenone anche alla Fonte di Portonovo tra drag queen e circo pazzo. Nessuno è esculso per la notte di San Silvestro: i bambini possono divertirsi al Paradise con una serata pensata per loro. Si balla con la Leo Maculan band all'U-bahn.

Appuntamento con il jazz in Piazza Roma con il Ancona Jazz: pomeriggio sotto l'albero con Jop5 Quintet

„ JOP5 Quintet per Waitin' New Year Eve, un'occasione per salutare l'anno uscente e dare il benvenuto al 2019, mentre i più giovani possono scatenarsi senza far confusione grazie alla Silent night: tre generi musicali sparati in cuffia per condividere la gioia della musica e del ballo. Allo stadio del Conero la passione su due ruote si accende con il trofeo Giancarlo Vitaloni di cross e short truck. Alla Casa delle culture si risolvono enigmi con la Murakami edition, la strana biblioteca, in piazza Pertini torna il maghetto Harry Potter con l'Ankon Alley, al ridotto delle Muse si parla di donne al cinema con Sostantivo femminile plurale e il doppiatore Luca Violini sale sul palco del teatro Valle per raccontare il suo Piccolo principe. La CircOpera torna sul palco con il Gran Circo Rossini ispirato al giallo storico. “





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.anconatoday.it/eventi/ancona-jazz-jop5-quintet.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/AnconaToday/269258656438884

“