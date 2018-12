Capodanno 2019: Meganoidi e Maria Antonietta per brindare al nuovo anno

I Meganoidi e Maria Antonietta saranno gli ospiti d'onore del concerto di fine anno in Piazza del Papa ad Ancona. Il 31 dicembre prende il via una serata dal vivo con due concerti di altissima qualità musicale, capaci di infiammare il pubblico fino a tarda notte. La serata viene introdotta fino a mezzanotte da un djset a cura di Eve, per poi lasciare il posto, dopo il brindisi, ad una delle più talentuose cantautrici dell'attuale scena italiana, Maria Antonietta, cantautrice pesarese doc classe 1987. Dopo la sua esibizione, tocca invece, a un gruppo di culto della scena italiana che quest'anno compie 20 anni di attività, i Meganoidi. Una band che ha all'attivo produzioni che hanno fatto pensare, riflettere, ballare e divertire migliaia di giovani di tutto il Paese, e che approda nel pieno di una seconda giovinezza. Tra i loro successi più conosciuti ci sono le canzoni "Supereroi contro la municipale" e "Zero Reticoli".

L'evento è gratuito e aperto a tutti. Il deejay set ha inizio alle 10.30 e la serata si chiude alle 2 di notte.