Capo Plaza in concerto: il "giovane fuoriclasse" sul palco del Mamamia

Sabato 11 agosto il Mamamia ospita il concerto del "giovane fuoriclasse", il rapper Capo Plaza. Il cantante partenopeo sale sul palco della discoteca di Senigallia alle 22.30 e il biglietto ha il prezzo di 18.40 euro. Prevendite su Ciaoticket.

Capo Plaza, Luca D'Orso all'anagrafe, è un giovane rapper salernitano classe ’98. Pubblica su Youtube la sua prima traccia, “Sto Giù”, il 26 Febbraio 2013. Seguono molti altri brani e alcuni freestyle. Tra questi citiamo “Tutti i giorni”, con il featuring di Sfera Ebbasta, il cui video è uscito il 22 maggio del 2014 con la regia di Alessandro Raimo per la Raimo Production. Il 20 aprile 2018 arriva il momento di "20", il suo album d'esordio per Sto Records/Atlantic cui segue un'impegnativo instore tour in giro per l'Italia.