Canto libero: Lucio 1998 - 2018, al via il tour

Dopo gli speciali spettacoli estivi dedicati ai vent’anni dalla scomparsa di Lucio Battisti al via lo spettacolo Canto Libero venerdì 8 febbraio al teatro delle Muse alle ore 21. Non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, che portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione: la band propone uno spettacolo che omaggia sì Battisti e Mogol, ma che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due: Canto Libero, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che questo artista aveva molto forte dentro di sé. In ogni tour si propone uno spettacolo diverso dal precedente ma come sempre studiato nei minimi dettagli, nulla sarà lasciato al caso: arrangiamenti curatissimi, dinamiche, scenografie e videoproiezioni.

Prezzo biglietti: Poltronissima: 30,00 € + d.p, Poltrona: 27,00 € + d.p, Prima galleria: 25,00 € + d.p, Prima galleria visibilità ridotta: 20,00 € + d.p, Secondo galleria: 22,00 € + d.p, Seconda galleria visibilità ridotta: 17,00 € + d.p, Terza galleria: 18,00 € + d.p Terza galleria visibilità ridotta: 13,00 € + d.p, Palchi I° ordine: 25,00 € + d.p, Palchi II° ordine: 22,00 € + d.p, Palchi III° ordine: 18,00 € + d.p.