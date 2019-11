Cantine aperte a San Martino: si gusta il buon vino con il sapore d'autunno

Al via sabato 9 e domenica 10 novembre “Cantine Aperte a san Martino" per gustare tutto il sapore del buon vino locale d'eccellenza.

Con orario 10:00/18:00, diverse cantine proporranno i loro vini agli appassionati. A differenza di “Cantine Aperte” di maggio non ci saranno bicchieri e tasche da acquistare. Gli amanti del vino e del buon bere potranno recarsi direttamente nelle cantine aderenti ed assaggiare i vini che i vignaiuoli decideranno di mettere in degustazione gratuita. Quello che non cambia è la possibilità non solo di assaggiare un vino, ma di conoscere da vicino il processo che accompagna la sua nascita: dalla raccolta all’imbottigliamento. L'ingresso è libero.

Ecco l’elenco delle cantine aderenti per la regione Marche:

Guerrieri

Via San Filippo 24

Piagge (Pu)

Tel. 0721 890152-890100

info@aziendaguerrieri.it

www.aziendaguerrieri.it

FB Azienda Agraria Guerrieri

Terracruda

Via Serre 28

Fratterosa (Pu)

Tel. 0721 777412

info@terracruda.it

www.terracruda.it

FB Cantina Terracruda

Badiali e Candelaresi

Via Sant’Amico 16

Zona P.I.P.

Morro d’Alba (An)

Tel. 0731 63040

info@badialiecandelaresi.it

www.badialiecandelaresi.it

FB Badiali&Candelaresi Vini

SOLO Sabato 9 Novembre

Lucchetti

Via Santa Maria del Fiore 17

Morro d’Alba (An)

Tel. e Fax 0731 63314

info@mariolucchetti.it

www.mariolucchetti.it

FB Lucchetti Azienda Agricola

Vini Venturi

Via Case Nuove, 1/A

Castelleone di Suasa (AN)

Tel. 071 966635

Mobile 338.18.555.66

roberto@viniventuri.it

www.viniventuri.it

FB Azienda Vinicola Venturi Roberto

CasalFarneto

Via Farneto 12

Serra De’ Conti (An)

Tel. 0731 889001

info@casalfarneto.it

www.casalfarneto.it

FB CasalFarneto

Sabbionare

Via Sabbionare 10

Montecarotto (An)

Tel. 0731 889004

sabbionare@libero.it

www.sabbionare.it

FB Az. Agricola Sabbionare

Vallerosa Bonci

Via Torre 15/17

Cupramontana (An)

Tel. 0731 789129

info@vallerosa-bonci.com

www.vallerosa-bonci.com

FB Vallerosa Bonci

Polenta

Via Campana 146

Collina di Portonovo (An)

Tel. 071 801070 – 2139916

info@cantinapolenta.it

www.cantinapolenta.it

Mercante

Via Loretana 190

Camerano (An)

Tel. 071 732050

info@rossoconero.it

www.rossoconero.it

FB CantinaMercante

Gioacchino Garofoli

Via C. Marx 123

Villamusone

di Castelfidardo (An)

Tel. 071 7820162

wineshop@garofolivini.it

www.garofolivini.it

FB Casa Vinicola Garofoli

SOLO Sabato 9 Novembre pomeriggio

Capinera

Contrada Crocette 12

Morrovalle (Mc)

Tel. 0733 222306

info@capinera.com

www.capinera.com

FB La Capinera

Cantina Sant’Isidoro

Contrada Colle Sant’Isidoro 5

Colbuccaro di Corridonia (Mc)

Tel. e Fax 0733 201283

info@cantinasantisidoro.it

www.cantinasantisidoro.it

FB Cantina Sant’Isidoro.