La magia dei canti di Natale, il concerto Gospel arriva a teatro

Concerto Gospel oggi pomeriggio a Jesi. Con Spontini Gospel Choir alle ore 16.30 al teatro del Collegio Pergolesi di Jesi, in Via S. Marco 13. Ingresso libero. La magia dei più emozionanti Canti Gospel di Natale scelti dal miglior repertorio tradizionale e moderno. Le musicalità natalizie allieteranno il pomeriggio nel cinema - teatro che in passato ha fatto divertire tanti jesini. Tra il pubblico anche gli ospiti della residenza per anziani Collegio Pergolesi.