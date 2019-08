Il Cantagiro fa tappa a Falconara, musica ed esibizioni alla Festa della Vongola

Il Cantagiro ha oltre 50 anni di storia. Un concorso nazionale nato nel 1962 e la prima edizione fu vinta da Adriano Celentano. Uno spettacolo ricco di belle voci che si prospetta come uno dei più importanti appuntamenti estivi, coniugando in un grande show di forte presa nell’immaginario collettivo arte, musica e intrattenimento.

Dopo le fasi di audizioni sono partite le selezioni ufficiali per la nostra regione. Dopo aver toccato le piazze di Mondolfo, che ha visto la vittoria di Chiara Sartini, e quella di Ostra Vetere, con la vittoria di Corrado Mancini, la troupe sarà ospite questa sera dalle 21,20 alla Festa della Vongola di Falconara, organizzata dall’Associazione Culturale Idire di Falconara, presieduta da Francesco Pilolla con la direzione artistica di Gloria Santilli, in collaborazione con il Comune di Falconara e la Pro Loco falconarese.

Direttore artistico e conduttore delle selezioni regionali della kermesse è Marco Zingaretti, molto entusiasta della bella squadra creata anche quest’anno. «In molti si sono presentati alle audizioni - commenta - e in 25 sono entrati nella rosa dei cantanti che calcano i palchi nelle varie serate di spettacolo. Anche quest’anno ho cercato di dare il massimo, nonostante mi suddivido con tanti altri impegni, ma essendo da sempre amante dell’arte dello spettacolo e della musica, quando l’anno scorso mi fu proposto di riportare il Cantagiro nelle Marche non ci ho pensato due volte. Dopo le varie selezioni nelle piazze ho ricreato la finale regionale che si è svolta a Chiaravalle proprio come avveniva negli anni 60, 70 e 80 con la sfilata dei concorrenti a bordo delle auto d’epoca e cosi sarà anche quest’anno, sempre nella stessa città, domenica 1° settembre: come ospite ho invitato Cristiana Ciacci, figlia del grande Little Tony che si esibirà con la Little Tony Family in un repertorio musicale reso celebre dal papà».

Dopo la selezione di Falconara, la prossima serata sarà mercoledì 31 agosto a Caldarola. Tutti i 25 cantanti sono già qualificati per la prima fase nazionale di Fiuggi: chi vince la serata di selezione - classifica sempre decretata dalle votazioni di una giuria - salta uno step e si aggiudica la prefinale nazionale (terza serata), mentre chi vincerà la finale regionale del 1° settembre accederà automaticamente alla semifinale nazionale di Fiuggi (penultima serata). Intanto, sono sempre aperte le iscrizioni per la prossima edizione con le audizioni che partiranno già da metà ottobre.