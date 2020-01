Al via i campionati Paralimpici ad Ancona: ecco tutti i dettagli

Final countdown per la 15a edizione del triplice evento organizzato ad Ancona dall’Anthropos di Civitanova Marche sotto l’egida della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

A partire da venerdì 24 gennaio il Palaindoor e il campo Italico Conti ospiteranno una due giorni tricolore all’insegna dell’atletica paralimpica con stelle di caratura nazionale e internazionale.

Al via con il numero record di 228 partecipanti per 257 iscrizioni distribuite nelle varie discipline i Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor Fisdir e Fispes e i Campionati Invernali di Lanci Fispes, validi anche come 1a tappa della Coppa Italia.

Nella prima giornata le gare di lancio all’aperto si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30, mentre le prove indoor avranno luogo dalle 15.00 alle 19.30. Sabato l’appuntamento con le gare outdoor e indoor sarà dalle 9.00 alle 13.00. L’Anthropos del Presidente Nelio Piermattei vuole essere protagonista anche in pista e in pedana con un totale di 21 portacolori, alcuni alle prese con varie discipline o iscritti a più di un campionato come Ndiaga Dieng e Camilla Giorgetti. A seguire gli atleti convocati dal sodalizio civitanovese.