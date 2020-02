Campionati Italiani Allievi indoor: al via gli Assoluti indoor

Si corre per la vittoria anche questo fine settimana: infatti la serie dei Campionati Italiani va avanti da sabato 15 a lunedì 17 febbraio al Palaindoor di Ancona con gli assoluti indoor.

Alla manifestazione sono annunciati in totale 431 uomini e 439 donne, ma il totale potrebbe crescere ulteriormente con le iscrizioni in ritardo. Le gare maggiormente affollate sono quelle dei 60 ostacoli che contano ben 119 iscritti (60 al maschile e 59 al femminile) e dei 60 metri con 116 sprinter al via sulla distanza piana (62 allievi e 54 allieve), invece i 400 vedranno in azione 56 atleti. Tra i concorsi, il più frequentato è il salto triplo che attende 55 atleti, seguito dall’alto con 46.

Anche quest’anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle due giornate di gare, sabato 9 e domenica 10 febbraio, per vivere le sfide e le emozioni di questa rassegna giovanile.