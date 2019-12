Campagna Amica: torna il villaggio dei prodotti locali in città

Sarà un weekend lungo per gli agricoltori di Campagna Amica che saranno alle prese dal 20 fino a lunedì 23 dicembre con il Villaggio natalizio tra via Castelfidardo e piazza Stamira dove gli anconetani avranno a disposizione una ventina di stand e la possibilità di allestire pacchi natalizi con il meglio dell'agroalimentare del territorio.

Dalle 9 alle 19 anche con visite guidate, letture e laboratori creativi nell’area incontri e fattoria didattica allestita per l’occasione. Nei giorni scorsi i bambini delle scuole del territorio hanno visitato il Villaggio con i genitori, facendo spesa a chilometro zero per le feste, ascoltando le storie dei produttori e iniziando a conoscere le origini e le tradizioni dei prodotti tipici, come ad esempio il lonzino di fico e la sapa. Studenti un po' più grandicelli tra gli stand anche grazie all'azienda agricola interna dell'Istituto Agrario Morea Vivarelli di Fabriano che, grazia alla sua attività didattica, è entrato a pieno titolo nella Fondazione Campagna Amica. A Jesi, invece, l'appuntamento natalizio con il meglio dell'agroalimentare del territorio è in piazza Spontini e piazza Indipendenza, sabato 14 dalle 16 alle 20 e domenica 15 dalle 10 alle 20.