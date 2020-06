Campagna amica: tre appuntamenti consecutivi tra turismo ed eco sostenibilità

Torna il mercato di Campagna Amica in piazza Cavour e via Castelfidardo per tre sabati consecutivi: il 13, il 20 e il 27 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nata oltre dieci anni fa a livello nazionale, l'iniziativa costituisce il luogo ideale di incontro tra gli interessi degli agricoltori e quelli dei cittadini. Fondazione Campagna Amica sostiene l’agricoltura italiana nei tre ambiti principali della vendita diretta, del turismo, e dell’ecosostenibilità e costituisce un punto di riferimento per chiunque sia interessato ai destini dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita.