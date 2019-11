Il Cammino dell’anima tour: al via la data zero di Angelo Branduardi.

Il 14 novembre un grande artista sul palco a Castelraimondo: al via al Lanciano forum la data zero del tour di Angelo Branduardi. L’artista ha scelto le Marche per dare il via a “Il Cammino dell’Anima Tour”. Il concerto è alle ore 21.20 al Lanciano Forum di Castelraimondo.

Branduardi è arrivato nella cittadina maceratese venerdì 8 novembre per concentrarsi nelle prove e mettere a punto il nuovo tour.

Il 2019 rappresenta per Branduardi il traguardo dei 45 anni di carriera, festeggiati con l’uscita, il 4 ottobre, il nuovo album “Il Cammino dell’Anima”. A sei anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Il Rovo e la Rosa”, Angelo Branduardi ritorna a cantare la spiritualità, risvegliando dal sonno dell’anno mille l’opera visionaria di Hildegarde von Bingen, monaca, reclusa secondo la regola di San Benedetto, fin dall’età di otto anni e poi badessa di Bingen. I biglietti sono in vendita nei circuiti CiaoTickets e TicketOne, ma anche al Lanciano Forum prima del live. Questi i prezzi: il primo settore numerato è di 25 euro e il secondo settore numerato di 18 euro. Infoline: 0733865994, info@eclissieventi.it.