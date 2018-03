Camille Thurman Quartet: il jazz è di casa all'Aion Moroder

Secondo appuntamento per la rassegna Calici di Note 2018, organizzata da Ancona Jazz in collaborazione con l’agriturismo Aion di Moroder, concerti-aperitivo all’insegna della buona musica e dei piaceri della tavola. Domenica 18 marzo è la volta dell'esibizione di Camille Thurman Quartet. Tournée in tutto il mondo, dischi, partecipazioni con nomi di elevato prestigio (Dianne Reeves, Wynton Marsalis, Dr. Lonnie Smith, Patti LaBelle, Chaka Khan, Russell Malone, Alicia Keys, Eryka Badou), e una cospicua attività come leader di gruppi in cui riesce a esplicare al meglio le sue doti al tenore, con sonorità vicine ai grandi del passato, al flauto, tra le migliori sulla scena, e con uno stile vocale che facilmente rimanda a modelli regali quali Ella Fitzgerald e Betty Carter.

Il concerto inizierà alle ore 19, l’aperitivo comincerà dalle ore 18.30, il prezzo è di euro 18 comprensivo di concerto e aperitivo, prenotazione consigliata al numero 071 898232.