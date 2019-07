Camilla Sparksss: la regina della dark elettronica sul palco del Lazzabaretto

Camilla Sparksss, regina della dark elettronica per metà svizzera e per metà canadese, sarà in scena al Lazzabaretto di Ancona giovedì 11 luglio dalle 22. L’alter ego elettronico dell'autrice Barbara Lehnhoff rappresenta un centrifugato di beat post-punk/industriali, stranianti influenze synth pop, cut/paste viscerali. Quasi Cool è titolo del primo singolo estratto dal suo nuovo lavoro "Brutal", out nel 2019 per On The Camper Rec.

L'evento è gratuito e termina a mezzanotte. Quella di Ancona è la terza tappa di un tour della cantautrice in giro per l'Europa, dalla Germania alla Slovenia passando per la Svizzera.