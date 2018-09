The big draw: un giorno per riscoprire il mondo del disegno

Domenica 30 Settembre dalle ore 15 alle 18 in Piazza Roma a Camerano si svolgerà l’evento artistico promosso dall’ente benefico The Big Draw dal titolo “Dripping, coloriamo in libertà”, organizzato dall’Associazione Culturale Agape e dalla cartiera di Fabriano che sostiene ed incoraggia la partecipazione in tutta Italia. L’invito è rivolto a tutti: bambini, adolescenti, adulti, per chi ama disegnare e per chi è convinto di non saperlo fare, per riavvicinarsi al mondo del disegno scoprendo o riscoprendo la sua importanza non solo come attività ludica ma anche come strumento di apprendimento e di invenzione che si propone di unire persone di ogni età, origine, razza o religione del mondo. Per l’occasione sarà chiusa la Piazza al traffico veicolare e verrà messo a disposizione di tutti, bambini ed adulti, uno spazio lungo 10 metri “Il muro dei colori Dripping”, dove chiunque, con l’aiuto degli artisti dell’Agape, potrà lasciare un propria traccia di colore che poi diventerà un maxi disegno.



The “Big Draw” raduna ogni anno 400.000 persone solo nel territorio inglese , dal suo inizio il Festival si è svolto in più di 25 nazioni su sette continenti, coinvolgendo più di 4 milioni di persone. Nel Festival migliaia di attività collegano persone di ogni età sia tra loro sia con scuole, gallerie, musei, biblioteche, spazi pubblici e privati, artisti, scienziati, designer, illustratori, inventori.

Tutte le attività saranno condivise sui social con gli hashtag: #TheBigDraw #TBD2018 #TheBigDrawisAllAround #TheBigDrawFabriano. Camerano assieme ad Arcevia ed ovviamente Fabriano saranno gli unici tre Comuni della Provincia di Ancona ad ospitare il Festival.