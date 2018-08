Camerano: in mostra le opere del gruppo La prospettiva

Da venerdì 24 Agosto a domenica 9 Settembre, dalle 18.00 alle 23.30, nella cornice dell’atrio di Palazzo Mancinforte (entrata Piazza Roma, 5), si può ammirare la nuova mostra fotografica del gruppo La Prospettiva. L’esposizione vuole attirare l’attenzione del visitatore attraverso immagini e messaggi che cercano di fissare dettagli e particolari che trasformano in arte oggetti, ambienti e persone che normalmente vediamo in contesti routinari. L’intento principale della collettiva fotografica è quello di suscitare riflessioni attraverso l’attenta osservazione di ciò che ci circonda. I visitatori potranno interagire dando una propria valutazione alle foto.



La mostra rientra nelle iniziative organizzate in occasione della festa del Patrono e del rosso Conero da gruppo fotografico “La Prospettiva” di Camerano.