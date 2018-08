Eclettica: la mostra dalle tre anime diverse

Dal 4 al 12 Agosto è possibile visitare a Camerano in Piazza Roma (nei locali della BCC dietro la statua del Maratti) l'esposizione d'arte dal titolo “Eclettica”. La mostra vuole racchiudere i lavori di tre artisti con diverse anime, che attraverso la mescolanza di tecniche e materiali differenti, cercheranno di incuriosire e sorprendere i visitatori attraverso un percorso che parte dal razionale visivo dei quadri della pittrice Barbara Bellelli, passando per le fantasie in rilievo dell’artista “artigiano” Walter Marzioli, fino ad arrivare alle sculture surreali di Samuela Frontini alias ‹‹Rouler les Mecaniques››.



Barbara Bellelli è una pittrice che ama rappresentare tutto ciò che di bello c’è nella nostra Riviera, contrastando i soggetti dei suoi quadri con l’azzurro del mare e del cielo. L’atmosfera di calma e serenità delle sue raffigurazioni creano un atmosfera di reminiscenza di luoghi molto cari a chi frequenta l’area del Conero e ama la natura. Walter Marzioli è un artista trascinatore sempre in cerca di nuovi stimoli. La sua idea è di esporre l’arte in qualsiasi forma e farsi da tramite per chiunque voglia esporsi come artista. La sua linea è quella di perseverare artisticamente in modo sano e senza pregiudizi, perché chiunque di noi può essere un conduttore di nuovi archetipi. Samuela Frontini alias ‹‹Rouler les Mecaniques››, è una designer di professione che riesce a cimentarsi in infinite idee artistiche passando senza problemi da creazioni grafiche e illustrative raziocinanti, a sculture surreali che cercano di comunicare indirettamente sentimenti e pensieri segreti.