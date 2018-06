Camerano in moda: sulla passerella moda, eleganza e benessere

Uno spettacolo con moda, eleganza e musica all'insegna del benessere: al via sabato 30 giugno in piazza Roma alle 21.30, l'evento Camerano in moda. La kermesse è organizzata dall'associazione culturale Essere Felici. Un momento di intrattenimento ed eleganza dove, oltre alla bellezza, sale in passerella il concetto dello star bene, per un format adatto a tutte le età. La serata viene condotta da Roberto Cardinali.



Durante l'evento, sfilano i capi dei negozi, delle aziende di Camerano e zone limitrofe e, tra una passerella e l’altra, gli spettatori possono godere delle esibizioni di Liz Ballet Studio Asd, Gruppo Country Mad Boot Asd e A.P.D Pallamano di Camerano, e delle performance dei cantanti Cristina Antonosante, Jacopo Micantonio, con la partecipazione speciale del tenore di fama Internazionale David Mazzoni. L’evento è curato da Monica Picciafuoco, art director, professionista nel settore eventi, moda e motivazione, nonché presidente e fondatrice dell’associazione Essere Felici.