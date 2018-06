Camerano in mobilità dolce: l'incontro per nutrire il corpo e la mente

La proloco Carlo Maratti di Camerano presenta l'evento Camerano in mobilità dolce, nutrire il corpo e la mente, al via il 23 giugno. Presenta anche un mercaino di prodotti biologici, con sedute di yoga e tante iniziative per avvicinare il corpo allo spirito, il tutto arrichito da uno stand gastronomico di vegan street food. Alla fine spettacolo fino a tarda sera.

Per informazioni: 0717304018 o info@turismocamerano.it.