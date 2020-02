Camerano in love: San Valentino tra escursioni, arte e romanticismo

Camerano In Love è il nome dell'iniziativa organizzata a Camerano in occasione della prossima Festa degli Innamorati, San Valentino. Realizzata dal Comune di Camerano, coinvolgendo la Proloco “Carlo Maratti” e il sistema delle Grotte di Camerano, Bar, Ristoranti e Artigiani dei prodotti tipici.

In occasione del 14 Febbraio, approderà al Belvedere di Camerano “For de porta”, un'installazione a forma di cuore realizzata dalle uncinettaie del paese, già famose per l'albero natalizio in tessuto.

La postazione, dal nome“Baci all’Orizzonte,” ha uno scopo ben preciso: attirare gli innamorati e far scattare un selfie del loro bacio più speciale.

Lo stesso selfie potrà essere immortalato anche in tutte quelle strutture che hanno aderito all’iniziativa e che sono contraddistinte da un logo: Bistro' Cucina & Vini, Maffy Camera Cafe', Mente Locale, il Piccolo Birrificio Agricolo Sangermano18, e la Cioccolateria Sei Sensi. In queste attività gli innamorati saranno accolti per degustare i prodotti del territorio e godere dei menù a tema durante l'aperitivo e la cena. Le foto potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook Ufficiale del Comune di Camerano-Cameranonews utilizzando l’#valenTIAMO e le prime tre che otterranno più like, verranno premiate. "Camerano In Love" riserva anche una sorpresa romantica in grotta. A partire dalle 19.30 è possibile partecipare “Grotte al Lume di Candela”, un'esperienza romantica nel cuore della città sotterranea del paese. Prenotazione obbligatorio presso l’Ufficio IAT di Camerano, tel. 0717304018.