Calici di note: tornano gli aperitivi in jazz con il Giovanni Amato Quintet

Tornano gli appuntamenti di Ancona Jazz alla cantina Aion di Moroder, con la rassegna Calici di Note 2018. Si comincia domenica 25 febbraio con il Giovanni Amato Quintet. Uno dei massimi virtuosi italiani dello strumento, Giovanni Amato è naturalmente dotato di swing eccezionale, pertanto la sua musica resta fedele a quel jazz infuocato che tanto rimanda alle leggendarie sedute per la Blue Note, Prestige, Savoy ecc. Nato in una famiglia di musicisti (anche il padre era trombettista), il giovane Amato ascolta i dischi paterni e si appassiona subito a Clifford Brown, Lee Morgan, Kenny Dorham e a tutti gli altri giganti di questa musica, non ultimo il pianista Bill Evans, che lo influenzerà dal lato compositivo. Ha suonato con un molti musicisti italiani, anche del mondo pop (Gino Paoli, Gianni Morandi, Laura Pausini, Mario Biondi, fra i tanti) e americani (Steve Grossman, Lee Konitz, Danilo Perez, Jerry Bergonzi, Diane Schur, Tom Harrell), arrivando così a una maturità espressiva personale e di gruppo stupefacente. Coadiuvato da eccellenti jazzisti, in particolare dal grande pianista Pietro Lussu, Giovanni Amato proporrà un concerto al calor bianco, lirico e swingante, intriso di verità. La stagione jazz comincia nel modo migliore. La formazione: Giovanni Amato, tromba, flicorno; Gianluca Figliola, chitarra; Pietro Lussu, pianoforte; Stefano Nunzi, contrabbasso; Andrea Nunzi, batteria.

I concerti iniziano alle ore 19, l'aperitivo partirà dalle ore 18.30. Il prezzo è di 18 euro (concerto e aperitivo), prenotazione consigliata al numero 071 898232.