Calici d'estate: al Grand Hotel Passetto la Sicilia si assapora con la chef Del Castillo

Alla riapertura post-covid, Grand Hotel Passetto ha deciso di celebrare la stagione estiva con una serie di eventi a bordo piscina, finalizzati alla riscoperta del territorio italiano. Si parte l'11 e 12 luglio con i sapori della Sicilia.

Grazie alla collaborazione con lo chef Rita del Castillo, membro della Federazione Italiana Cuochi, pluripremiata ai campionati nazionali di cucina, le prime due serate saranno dedicate alle tipicità gastronomiche della Sicilia, in abbinamento a vini locali offerti dalla nota azienda Fazi-Battaglia. In una cornice insolita, poiché solitamente destinata all’accoglienza del turismo internazionale, Grand Hotel Passetto aprirà le porte alla comunità locale per intraprendere assieme un viaggio sensoriale all’insegna del buon vivere italiano. Aperto al pubblico con posti limitati da riservare su prenotazione al numero 071.31307. Costo 25 euro a persona, comprensivo di menù degustazione (12 portate) vino, bollicine e acqua.