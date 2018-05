Calici di note, ultimo appuntamento con la chitarra di Andrea Molinari e Logan Richardson

Ultimo appuntamento il 20 maggio con la rassegna "Calici di Note" iin collaborazione con le Cantine Moroder. Questa volta tocca al musicista jesino Andrea Molinari con la sua chitarra e Logan Richardson al sax alto. La presentazione in anteprima dell album “51”, in uscita nei prossimi mesi, costituirà il pretesto per un nuovo incontro e confronto musicale, dopo “L’era dell’Acquario”, tra il chitarrista marchigiano Andrea Molinari (“musicista dalla tecnica cristallina, con un pensiero compositivo che, nonostante la giovane età, si presenta già molto personale e maturo”) ed il sassofonista americano Logan Richardson. Inizio del concerto alle ore 19,00 (€ 18,00; prenotazione consigliata 071-898232)



Classe 1980, Richardson è tra i più innovativi altosassofonisti, compositori e bandleader rivelatisi negli ultimi tempi sulla scena newyorkese. Ha studiato con Max Roach, Kenny Burrell, Jimmy Heath, Richard Davis e Shirley Scott, e il suo ultimo disco da leader per la Blue Note “Shift” lo vede al fianco di musicisti del calibro di Pat Metheny, Jason Moran e Nasheet Waits. Il quintetto propone un repertorio basato su originali e nuovi arrangiamenti di standards, accettando quindi il confronto con la grande tradizione d’oltreoceano. A supportare il leader e l’eclettico sassofonista, una ritmica d’eccezione, formata da tre dei migliori giovani jazzisti italiani: il pianista Enrico Zanisi, il bassista Luca Fattorini ed il batterista Marco Valeri.