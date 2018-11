Calcutta: l'anteprima del tour "Evergreen" parte dal Palaprometeo

Il tour Evergreen, la serie di concerti legati all'ultimo album in studio del cantante Calcutta, partirà ad Ancona, esattamente al Palaprometeo, con una speciale data zero. Calcutta ha infatti annunciato che la data zero del tour sarà il 17 gennaio. I biglietti per la data zero dell'"Evergreen tour" sono già in vendita su TicketOne con un prezzo che oscilla da 28 a 34 euro.

Edoardo D'Erme, in arte Calcutta, è un giovane musicista di Latina. Dal 2007 fonda e partecipa instancabilmente a centinaia di band fallimentari e rumorosissime nella sua città. Un giorno decide di fondare con Marco Crypta i Calcutta, duo chimp pop all’italiana, una miscela indie fra Beat Happening e Lucio Battisti. Il gruppo si esibisce la prima volta al Sottoscala9 di Latina come gruppo spalla dei Timber Rattle, conquistando subito i cuori dei presenti. L’entusiasmo generale li porterà a riempire qualsiasi buco possibile nella programmazione del locale. Nel 2011 Marco lascia la band e con lui anche la sezione ritmica svanisce, di conseguenza Edoardo si ritroverà solo e cantautore. Nel 2012 pubblica per l'etichetta Geograph Records il suo primo disco intitolato “Forse…", a seguito del quale si esibisce in diversi locali d’Italia. L’anno successivo pubblica l’ep "The Sabaudian Tape", registrato in cassetta e tiratura limitata per l’etichetta romana Selva elettrica. Nel 2015 firma con la label Bomba Dischi e inizia a lavorare sul suo secondo disco, “Mainstream”, in collaborazione con Niccolò Contessa de I Cani che lo aiuta in fase di arrangiamento e produzione. L’album esce il l 30 novembre 2015 anticipato dal singolo “Cosa mi manchi a fare” che supera velocemente il milione di visualizzazioni su YouTube. Nel maggio 2016 pubblica il brano inedito “Oroscopo”, prodotto l duo Takagi & Ketra. La canzone ha ottimi risultati di vendita e viene certificata disco d’oro. Edoardo inizia anche un percorso da autore collaborando alla scrittura del brano “Mi Hai Fatto Fare Tardi” di Nina Zilli e alle canzoni “Milano intorno” e “Allergia”, pubblicate nell'album Comunisti col Rolex uscito nel gennaio 2017. Nonostante sia diventato un artista mainstream non ha mai perso l’affetto dei suoi fan.