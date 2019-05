Caffè Alzhiemer: riprendono gli incontri a Senigallia

Sono ripresi con grande entusiasmo gli appuntamenti del Caffè Alzheimer. A Senigallia, ogni due lunedì, gli incontri al Caffè si svolgono presso il salone della cooperativa sociale Polo9 (già progetto Solidarietà) in via Raffaello Sanzio n. 207 dalle ore 17, che è anche la sede della associazione “Alzheimer senza paura”.



Prossimo appuntamento: lunedì 13 maggio alle ore 17. La partecipazione è gratuita e non è richiesta l’iscrizione. Per maggiori informazioni chiama il 335 1209187.