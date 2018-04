Caffè alzheimer: riprendono le attività tra nuovi arrivati e vecchi ricordi

Riprendono le attività del Caffè Alzheimer: mercoledì 11 aprile dalle ore 17 presso i locali della Cooperativa Progetto Solidarietà a Senigallia. in via Raffaello Sanzio n. 207/1. Mercoledì non mancheranno la musica, tantissimi ricordi e per finire una ricca merenda. Non è necessario prenotare.

L’ingresso è libero e gradito.