Caffè Alzheimer: ricominciano gli incontri al baretto rosso

Mercoledì 12 settembre riprendono gli Incontri al Caffè Alzheimer di Senigallia con un evento speciale: l’appuntamento è alle ore 17 presso il Baretto Rosso sul Lungomare Marconi. Sarà l’occasione per conoscere tante persone comodamente seduti al bar mentre Andrea Celidoni diletterà il pubblico con la sua musica. Un momento di festa, come sempre d’altronde, che darà il via alla stagione autunno-inverno 2018 del Caffè. Gli appuntamenti sono bisettimanali, un mercoledì sì e uno no, presso il salone della Cooperativa Progetto Solidarietà, che del Caffè è titolare, in via Raffaello Sanzio 207/1.



Gli Incontri al Caffè Alzheimer sono uno spazio gratuito a beneficio dei malati di Alzheimer, loro caregivers e familiari. Nato come momento di sostegno ha superato le aspettative: sta contribuendo a creare una comunità amichevole, un vero e proprio punto di riferimento per la tutta la città e il territorio. Il Caffè Alzheimer conta sul sostegno dei Servizi Sanitari della Asur locale, ospita lo sportello della Associazione dei familiari “alzheimer senza paura”. L’ingresso è libero. Non è necessario prenotare.

Gallery