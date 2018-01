Caccia al tesoro: alla ricerca dei doni perduti dalla befana

Una caccia al tesoro per aiutare la befana a ritrovare i doni da mettere nelle calze: venerdì 5 gennaio, dalle 15, i bambini da sei anni in avanti possono divertirsi a Senigallia con una serie di prove sparse tra Piazza del Duca, la Rocca Roveresca e il Teatro la Fenice.

Il punto di incontro è al Foro Annonario e l'attività termina alle 17. L'attività ha un prezzo di 10 euro a bambino e in caso di maltempo l'attività non potrà essere confermata. Per info e prenotazioni: paola@babyplanneritalia.it - cell. 347.0823010. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di giovedì 4 gennaio.