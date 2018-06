Buskers festival: musica e arte di strada tra i vicoli della città

Il 23 e 24 giugno Offagna si anima con il Buskers festival 2018. Due giorni ricchi di spettacoli ed eventi sia per i grandi che per i piccoli, lungo i vicoli della cittadina dove gli artisti di strada provenienti un po' da tutta italia propongono i loro spettacoli migliori per catturare l'attenzione e per regalare un' emozione, un sorriso e un'esperienza da ricordare.

L'evento è gratuito e ha inizio alle 17.