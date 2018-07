Burlesque al Jamboree: in scena gli sguardi fatali di Mara De Nudée

Venerdì 10 agosto anche al Summer Jamboree sarà la notte delle stelle, in particolare di quelle Burlesque, tra seduzione e cabaret, charme e humour, spirito retrò, evoluzioni e coreografie in stile ed una spettacolare band di hot jazz rigorosamente vintage. Ritorna a Senigallia il Summer Jamboree Burlesque Cabaret, Music and Show. Lo spettacolo, che dal 2006 è tra i must della “hottest rockin' holiday on earth” arrivata alla XIX edizione, andrà in scena al Mamamia di Senigallia Apertura alle 23. Ingresso euro 16. Prevendite su ciaotickets.com.



A sigillare la serata musicalmente parlando c’è la spettacolare band dei Chicago Stompers, giovanissima formazione italiana che il mondo ci invidia per la straordinaria fedeltà al sound delle orchestre americane anni Venti e Trenta, raggiunta attraverso strumenti, arrangiamenti e orchestrazioni rigorose dal punto di vista filologico. Artiste versatili, ballerine, cantanti, attrici, autrici dei loro spettacoli, le performer che daranno vita al “Burlesque Show” 2018 arrivano da Francia, Germania e Gran Bretagna. Ispirati ai primi anni Venti, i numeri della parigina attrice e cantante Mara De Nudée contengono riferimenti alla fotografia, al cinema e alla musica. Nascono dalla sua passione per la storia del costume e dalla sua ammirazione per icone femminili senza tempo: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Rita Hayworth e Ava Gardner. Con la delicata bellezza di una bambola, Mara sembra un’attrice del cinema muto, ma la sua dolcezza sa lasciar posto alla grinta più seducente e a sguardi fatali.