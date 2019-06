Buonasera Marche show fa tappa a Senigallia

Buonaera Marche show fa tappa a Senigallia venerdì 21 giugno alle 21.15 nella splendida location della rotonda di Senigallia. Il talk show itinerante questa volta fa tappa sulla spiaggia di velluto con un'edizione speciale dal titolo RaccontiAmo le Marche. Una serata in cui si parlerà di Turismo, ma anche delle eccellenze di questa regione dai mille volti e dalle infinite bellezze. Sarà un’occasione per fare il punto sui numerosi progetti messi in campo dalla Regione per la valorizzazione del territorio e la promozione turistica, con molti protagonisti di questo importante settore dell’economia marchigiana. L’appuntamento, a ingresso libero.

Sarà Maurizio Socci, storico conduttore del format e giornalista di ETV Marche, a tenere le fila di questo racconto fatto di riflessioni, testimonianze e momenti artistici. Sul palco saliranno il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi, il direttore di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco e l’imprenditore Sandro Teloni. Ospiti in platea il miglior gelatiere d’Italia 2018 Paolo Brunelli, lo chef Enrico Mazzaroni, il direttore dell’Istituto per le Risorse biologiche e le biotecnologie marine del Cnr Gian Marco Luna, il ginnasta della nazionale italiana di ginnastica artistica Lay Giannini, in forza all’Associazione ginnastica giovanile Ancona, a rappresentare tutti gli sportivi marchigiani, molti dei quali in questo periodo ancora impegnati in gare o allenamenti nazionali. Non mancheranno, poi, tra gli ospiti, anche gradite sorprese. Allieteranno la serata con il loro contributo artistico il violinista Marco Santini e la sand artist Paola Saracini.

Gallery