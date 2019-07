Buonasera Marche Show: alla Corte del Castello in versione medioevo

Alla corte del Castello di Falconara arriva venerdì 2 agosto il Buonasera marche Show in una versione tutta dedicata al medioevo.

Il programma è ricco e divertente: lo staff di Filodiffusione guidato da Paolo Filippetti, in collaborazione con il Comune di Falconara, Salviamo il Romanico e l’Ente Palio di San Floriano, organizzerà una serata tra balli d'epoca, figuranti e tamburi. Un tutto nel passato, con Piazza Carducci di fronte al Castello che ospiterà dalle ore 18 esibizioni di Falconeria, stand gastronomici a tema e postazioni di tiro con l’arco per tutti. Seguirà alle ore 21.15 un Buonasera Marche show “in stile”, con musica dal vivo. Verranno poi raccontate le esibizioni da esperti e appassionati della tradizione, tra cui Mattia Morbidoni Presidente di Salviamo il Romanico e Matteo Baleani dell’Ente Palio di San Floriano, che sapranno raccontarci il Medioevo e far capire l’importanza di questo periodo storico. L'evento è gratuito e ad ignresso libero. A condurre, come sempe, il giornalista e showman Maurizio Socci.