Buonasera Marche Show, il 5 luglio la Corte del Castello ospiterà il talk show itinerante

Torna alla Corte del Castello di Falconara Alta, venerdì 5 luglio alle 21.15, Buonasera Marche Show, il talk show itinerante, edito da Filodiffusione di Paolo Filippetti, che racconta i lati noti e meno noti dei personaggi del territorio. Il giornalista Maurizio Socci condurrà la serata da un palco che sarà tutto al femminile: accanto al sindaco di Falconara Stefania Signorini ci saranno Chiara Filippetti del gruppo Filippetti, azienda falconarese tra i principali system integrator italiani, e Chiara Organzini della Test’ing, laboratorio che rappresenta un’altra eccellenza di Falconara.

Dalla platea interverranno Tarcisio Pacetti, presidente del Gruppo Amici per lo Sport, che promuoverà l’iniziativa Nonni & Nipoti del 19 luglio e parlerà delle sue mille iniziative, Massimo Concetti della Volley Game, che sarà presente con le ragazze dell’associazione sportiva vincitrici di numerosi premi, Cinzia Grucci, dirigente del compartimento Polfer delle Marche. Nel corso della serata interverranno Caterina Serpilli con i musicisti della scuola Vincent Persichetti e Angela De Pace con i ragazzi dell’istituto musicale Federico Marini, compreso Alessandro Mancuso, reduce dalla recente vittoria alla Corrida di Rai Uno. I giovani musicisti si esibiranno in un brano finale che coinvolgerà anche il pubblico. La serata si svolgerà nella Corte del Castello, anziché in piazza Mazzini come previsto inizialmente, dato gli spazi di Falconara Alta sono già attrezzati per accogliere le telecamere di èTv Marche ed èTv Umbria e per lanciare la serata del 2 agosto, quando Buonasera Marche Show tornerà in versione medievale. Si è infatti scelto il Castello per promuovere al meglio il prossimo appuntamento in una location suggestiva.