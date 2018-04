Buon pranzo, buona domenica: il pranzo alla Caritas con gli occhi dell'autrice

Per il ciclo Un libro dopo l'altro al via alla casa delle culture il 20 aprile la presentazione, proposta dalla Casa Editrice Ventura, del volume "Buon pranzo, buona domenica" di Chiara Michelon. Questo libro prova a dare voce agli invisibili in modo forte e difficilmente dimenticabile, con una scrittura serrata e coinvolgente: ritrovarsi alla Caritas di Senigallia per il pranzo della domenica, un progetto unico attivo da molti anni che coinvolge, tra ospiti e volontari, migliaia di persone. Interverranno l'autrice e Silvia Artibani, coordinatrice della Caritas di Senigallia.



Chiara Michelon è nata a Padova nel 1975, vive a Senigallia da molti anni e lavora come giornalista ed editor. Dopo il grande successo di "Noi bambini di strada" (Laterza), questo è il suo secondo libro.