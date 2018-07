Buon compleanno Salesi: una serata tra musica, ospiti e solidarietà

La Fondazione Ospedale Salesi compie 14 anni e desidera festeggia insieme ai donatori e ai sostenitori che nel tempo l'hanno supportata. Il 29 luglio alle 21.00 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona salgono sul palco tanti ospiti, tra cui i membri dell'Accademia Danze Ottocentesche, Andrea Dust Polverini, La Luna Dance Center, Mad Boots, DNA, Alessandra Gallicchio & Walter Cognini, il Coro La Città dei Suoni e Charlie Rock. Special Guest Michele Caporossi and Friends. Una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza ma anche per raccogliere fondi per i progetti realizzati all’interno dell’Ospedale Materno Infantile Salesi di Ancona.



Ingresso con donazione: per informazioni telefonare al numero 071.5962850 email: fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it.