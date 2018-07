Bryan Carter & the Young Swangers: il grande jazz torna in cantina

Alle Cantine Moroder torna il grande jazz: domenica 8 luglio alle 21.30 al via il live di Bryan Carter & the Young Swangers. Posto unico al prezzo di 11.50 euro.

Insolita figura di batterista e cantante, Carter guida un quintetto infuocato di giovani musicisti ben consapevoli del peso della storia. Da qui il tributo a “The Genius”, Ray Charles, e alle sue prime incisioni, quando il jazz si fondeva con il soul in maniera originale per dar vita ad uno stile che rimarrà per sempre. È possibile prenotare anche la cena ai numeri 071 898232 o 331 6342256.